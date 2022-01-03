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Финансы 03.01.2022 13:12

Goldman Sachs попросил сотрудников работать из дома на фоне вспышки COVID-19 в США

Goldman Sachs Group Inc попросил сотрудников работать из дома до 18 января, объяснив просьбу новой вспышкой COVID-19 в США из-за распространения нового штамма "омикрон".

Несмотря на призыв организовать работу из дома, офисы банка будут открыты, поскольку не для всех сотрудников Goldman Sachs доступна эта опция, отмечается в сообщении банка, доступ к которому получил MarketWatch.

Goldman Sachs, ранее объявивший о проведении среди сотрудников тестов на коронавирус дважды в неделю с 10 января, также будет требовать от всех работников, приходящих в офисы, ношения защитных масок. Кроме того, банк сообщил, что сотрудникам необходимо сделать бустерную дозу вакцины от COVID-19, которая эффективна против "омикрона", к 1 февраля.

Goldman Sachs не единственный представитель Уолл-стрит, попросивший сотрудников работать дома. Ранее аналогичный шаг предприняли такие банки, как JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]