В России минимальные с июня новые случаи COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил в в России 16 тыс. 343 случая, умерли за сутки 835 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 16 343 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 147 (7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки в России выявлено минимальное с 17 июня 2021 года количество новых заболевших коронавирусом - такие значения регистрировались в стране до предпоследнего подъема заболевания. Накануне в РФ заболели 18,2 тыс. человек - такое количество соответствовало эпидемиологической ситуации середины сентября.
В Санкт-Петербурге 1 тыс. 341 человек заразился новой инфекцией - город стал лидером среди регионов по суточной заболеваемости COVID-19. В Москве в понедельник минимальные с 8 сентября 1 тыс. 335 новых случаев COVID-19. На третьем месте - Московская область (1 тыс. 180 зараженных).
За минувшие сутки от коронавируса умерли 835 пациентов, накануне был зафиксирован минимум умерших в городе с конца сентября - 811 человек.
На сегодняшний день больше всего скончавшихся по-прежнему в Москве - 70, в Санкт-Петербурге - 55 и Московской области - 43.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 554 тыс. 309 случаев коронавирусной инфекции, 311 тыс. 353 умерших и 9 млн 548 тыс. 076 выписанных, в том числе 24 тыс. 037 выписаны за последние сутки, из них 2 тыс. 291 - в Москве.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в понедельник, в России нарастающим итогом проведено более 241,5 млн тестов на COVID-19, из них 168 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 180 тыс. 567 человек.
МВД Азербайджана обнародовано данные о найденном в 2021 году на освобожденных территориях страны оружии
Азербайджан продолжит наращивать мощь армии и закупку нового вооружения - Алиев
"Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
В компании брата экс-президента Молдовы проводятся обыски
Президента Бразилии госпитализировали
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт