Госпогранкомитет Беларуси заявляет о скоплении грузовиков на границе с ЕС

На границе Беларуси со странами ЕС в понедельник фиксируется скопление грузовиков, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

"Наибольшее количество фур ожидает въезда в Литву - около 420 автомобилей", - говорится в сообщении ГПК.

Известно также, что на пути в Польшу перед пунктами пропуска скопилось более 190 грузовиков.

"Пункт пропуска Кузница Белостоцкая остается закрытым. Это продолжает влиять на увеличение нагрузки на другие маршруты следования в Евросоюз", - уточнили в ГПК.

При въезде в Латвию существенного скопления фур не отмечается. На данный момент их, по данным ГПК, насчитывается около 40.