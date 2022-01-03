Госпогранкомитет Беларуси заявляет о скоплении грузовиков на границе с ЕС

На границе Беларуси со странами ЕС в понедельник фиксируется скопление грузовиков, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
"Наибольшее количество фур ожидает въезда в Литву - около 420 автомобилей", - говорится в сообщении ГПК.
Известно также, что на пути в Польшу перед пунктами пропуска скопилось более 190 грузовиков.
"Пункт пропуска Кузница Белостоцкая остается закрытым. Это продолжает влиять на увеличение нагрузки на другие маршруты следования в Евросоюз", - уточнили в ГПК.
При въезде в Латвию существенного скопления фур не отмечается. На данный момент их, по данным ГПК, насчитывается около 40.
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