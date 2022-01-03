Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.0229 GBR   2.2925 TRY   0.1329

Цена на нефть

30.12 $/bbl +/- WTI 76.99 +0.43 Brent 79.53 +0.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.01.2022 13:47

В Польше могут ввести новые ограничения в связи с COVID-19

Власти Польши могут прибегнуть к новым ограничительным мерам, если рост заболеваемости COVID-19 сохранится, заявил в понедельник глава польского Минздрава Адам Недзельский.

"Если мы увидим на этой неделе продолжение тенденции к росту заболеваемости, с учетом порядка 20 тыс. занятых в госпиталях койко-мест, что все еще является очень высоким показателем, то да - мы примем дальнейшие, более сильные решения", - приводит его слова издание The Guardian.

"Мы будем говорить, например, о школах, о закрытии торговых центров, но я не хочу забегать вперед", - уточнил министр.

Он добавил, что новые решения властей могут быть озвучены на этой неделе - либо в среду, либо в пятницу.

The Guardian отмечает, что Польша переживает четвертую волну COVID-19 с устойчиво высоким уровнем инфицирования: за сутки в стране выявили 7 тыс. 179 случаев заражения, скончались еще 10 инфицированных. Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Польше за время пандемии выявили более 4,1 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 97,5 тыс. зараженных скончались. Выздоровели более 3,64 млн человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]