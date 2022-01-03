МВД Азербайджана обнародовано данные о найденном в 2021 году на освобожденных территориях страны оружии

Министерство внутренних дел Азербайджана обнародовало данные о найденном в 2021 году на освобожденных от оккупации территориях страны огнестрельном оружии.
"В течение 2021 года на оставленных противником позициях сотрудниками территориальных органов полиции было обнаружено и передано по назначению 225 автоматов, 102 гранатомета, 68 пулеметов, 64 противотанковые и противопехотные управляемые ракетные системы, 10 минометных установок, 8 систем ПВО, 721 граната, 129 мин, десятки тысяч снарядов и патронов различного калибра", - говорится в сообщении Бардинской региональной группы пресс-службы МВД.
Кроме того, в ходе проведенных мероприятий на освобожденных территориях было уничтожено около 17 тонн дикорастущей конопли.
А.Салаева
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