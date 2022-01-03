Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.0229 GBR   2.2925 TRY   0.1329

Цена на нефть

30.12 $/bbl +/- WTI 76.99 +0.43 Brent 79.53 +0.30

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 03.01.2022 13:37

МВД Азербайджана обнародовано данные о найденном в 2021 году на освобожденных территориях страны оружии

Министерство внутренних дел Азербайджана обнародовало данные о найденном в 2021 году на освобожденных от оккупации территориях страны огнестрельном оружии.

"В течение 2021 года на оставленных противником позициях сотрудниками территориальных органов полиции было обнаружено и передано по назначению 225 автоматов, 102 гранатомета, 68 пулеметов, 64 противотанковые и противопехотные управляемые ракетные системы, 10 минометных установок, 8 систем ПВО, 721 граната, 129 мин, десятки тысяч снарядов и патронов различного калибра", - говорится в сообщении Бардинской региональной группы пресс-службы МВД.

Кроме того, в ходе проведенных мероприятий на освобожденных территориях было уничтожено около 17 тонн дикорастущей конопли.

А.Салаева

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]