МВД Азербайджана обнародовано данные о найденном в 2021 году на освобожденных территориях страны оружии

Министерство внутренних дел Азербайджана обнародовало данные о найденном в 2021 году на освобожденных от оккупации территориях страны огнестрельном оружии.

"В течение 2021 года на оставленных противником позициях сотрудниками территориальных органов полиции было обнаружено и передано по назначению 225 автоматов, 102 гранатомета, 68 пулеметов, 64 противотанковые и противопехотные управляемые ракетные системы, 10 минометных установок, 8 систем ПВО, 721 граната, 129 мин, десятки тысяч снарядов и патронов различного калибра", - говорится в сообщении Бардинской региональной группы пресс-службы МВД.

Кроме того, в ходе проведенных мероприятий на освобожденных территориях было уничтожено около 17 тонн дикорастущей конопли.

А.Салаева