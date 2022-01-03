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Финансы 03.01.2022 13:58

Фондовые рынки Европы растут в ходе первых торгов нового года

Рынки акций основных западноевропейских стран растут в ходе первых торгов 2022 года.

Биржа Лондона закрыта в понедельник по случаю Нового года.

2022 год начался в условиях продолжающейся неопределенности из-за распространения нового штамма COVID-19 "омикрон". Вспышка заболеваемости коронавирусом привела к отмене тысяч авиарейсов в новогодние праздники, а также к временному закрытию предприятий и школ в США, отмечает CNBC. Основные инвестбанки на Уолл-стрит попросили сотрудников работать из дома на протяжении первых нескольких недель января.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:10 поднялся на 0,6% и составил 490,7 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавляет почти 1%, германский DAX - 0,9%, испанский IBEX и итальянский FTSE MIB - 0,6% и 1,1% соответственно.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в производственном секторе еврозоны в декабре упал до минимума с февраля - до 58 пунктов с 58,4 пункта в ноябре, свидетельствуют окончательные данные рассчитывающей его компании IHS Markit. Окончательное значение совпало с предварительным показателем, и аналитики не ожидали его пересмотра, согласно Trading Economics.

Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе.

Промышленный PMI в Италии в минувшем месяце упал до 62 пунктов с 62,8 пункта в ноябре. Тем временем показатель во Франции снизился до 55,6 пункта с 55,9 пункта месяцем ранее. Промышленный PMI в Испании упал до 56,2 пункта с 51,1 пункта.

Промышленный PMI в Германии в декабре остался на ноябрьском уровне - 57,4 пункта.

Котировки акций германского оператора доставки еды Delivery Hero SE увеличиваются на 1,9% на новости о том, что компания купит 39,4% акций в испанском конкуренте Glovo, увеличив таким образом свою долю до 83,4%.

Бумаги швейцарской страховой Zurich Insurance Group AG дорожают на 0,6%. Подразделение компании Zurich Investments Life SpA продаст свои итальянские активы страхования жизни и пенсионный фонд итальянской GamaLife.

В лидеры роста среди компонентов Stoxx 600 выходят акции германского авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG (+5,1%), разработчика ПО TeamViewer AG (+5%), платформы для купли и продажи поддержанных автомобилей Auto1 Group SE (+4%) и автопроизводителя Porsche Automobil Holding SE Pfd (+3,1%).

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]