Санду заявляет о низком уровне вакцинации в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду заявила о низком уровне вакцинации в стране, призвав граждан вакцинироваться.

"Несмотря на то, что мы получили вакцину среди первых стран на европейском континенте, и у нас достаточно вакцин, уровень вакцинации очень низок", - сказала Санду в понедельник в поликлинике Государственной канцелярии, где сделала бустерную дозу вакцины Pfizer против COVID-19.

Она выразила озабоченность пандемической ситуацией в мире и быстрым распространением штамма "омикрон". "К сожалению, новый штамм распространяется чрезвычайно быстро. Прогнозы специалистов говорят о том, что новая волна коронавируса постигнет и Молдову. Мы должны предостерегаться, нужно вакцинироваться", - сказала президент.

Она отметила, что в настоящее время Молдова располагает несколькими сотнями тысяч вакцин Pfizer и Moderna.

По ее слова, система здравоохранения к новой волне COVID-19 подготовлена, но "граждане должны помогать медикам, а помощь заключается в том, чтобы вакцинироваться".

Процесс вакцинации в Молдове стартовал 2 марта 2021 года. До настоящего времени использовано 1,8 доз вакцины, более 980 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Уровень вакцинации по республике составляет около 27%, в Кишиневе - более 45% населения.