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СНГ 03.01.2022 14:20

Санду заявляет о низком уровне вакцинации в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду заявила о низком уровне вакцинации в стране, призвав граждан вакцинироваться.

"Несмотря на то, что мы получили вакцину среди первых стран на европейском континенте, и у нас достаточно вакцин, уровень вакцинации очень низок", - сказала Санду в понедельник в поликлинике Государственной канцелярии, где сделала бустерную дозу вакцины Pfizer против COVID-19.

Она выразила озабоченность пандемической ситуацией в мире и быстрым распространением штамма "омикрон". "К сожалению, новый штамм распространяется чрезвычайно быстро. Прогнозы специалистов говорят о том, что новая волна коронавируса постигнет и Молдову. Мы должны предостерегаться, нужно вакцинироваться", - сказала президент.

Она отметила, что в настоящее время Молдова располагает несколькими сотнями тысяч вакцин Pfizer и Moderna.

По ее слова, система здравоохранения к новой волне COVID-19 подготовлена, но "граждане должны помогать медикам, а помощь заключается в том, чтобы вакцинироваться".

Процесс вакцинации в Молдове стартовал 2 марта 2021 года. До настоящего времени использовано 1,8 доз вакцины, более 980 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Уровень вакцинации по республике составляет около 27%, в Кишиневе - более 45% населения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]