В казахстанском Актау отключился свет в районе, где идет стихийный митинг

В Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана) отключен от электроснабжения район площади перед зданием областной администрации, где проходит митинг против повышения цен на газ, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
В городском управлении электросетей (ГКП АУЭС) агентству сообщили, что произошло "аварийное высоковольтное отключение".
"Бригада выясняет причину. Просим проявить терпение. Скоро возобновим подачу электроэнергии", - сказали в управлении.
В Мангистауской области, в том числе в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр.
МВД Азербайджана обнародовано данные о найденном в 2021 году на освобожденных территориях страны оружии
Азербайджан продолжит наращивать мощь армии и закупку нового вооружения - Алиев
Азербайджан на втором месте по импорту турецкой оборонной и авиапродукции
Характер заболевания штаммом "омикрон" может свидетельствовать о грядущем конце пандемии - эксперт
Глава Минздрава Франции не исключает полумиллиона ежедневных заражений COVID-19
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт