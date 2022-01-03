Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.0229 GBR   2.2925 TRY   0.1329

Цена на нефть

30.12 $/bbl +/- WTI 76.99 +0.43 Brent 79.53 +0.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.01.2022 18:54

В Вене возобновились консультации в рамках восьмого раунда переговоров по СВПД

После перерыва на Новый год восьмой раунд переговоров по возвращению США и Ирана к обязательствам по СВПД возобновился в понедельник в Вене, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"После короткого новогоднего перерыва восьмой раунд венских переговоров продолжается сегодня в виде неформальных встреч", - написал он в Twitter.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

Впоследствии, с апреля по декабрь 2021 года, Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Восьмой раунд переговоров по СВПД длился с 27 по 30 декабря, а затем его участники взяли паузу на три дня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]