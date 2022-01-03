В Вене возобновились консультации в рамках восьмого раунда переговоров по СВПД

После перерыва на Новый год восьмой раунд переговоров по возвращению США и Ирана к обязательствам по СВПД возобновился в понедельник в Вене, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"После короткого новогоднего перерыва восьмой раунд венских переговоров продолжается сегодня в виде неформальных встреч", - написал он в Twitter.
В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - ядерное соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.
Впоследствии, с апреля по декабрь 2021 года, Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
Восьмой раунд переговоров по СВПД длился с 27 по 30 декабря, а затем его участники взяли паузу на три дня.
МВД Азербайджана обнародовано данные о найденном в 2021 году на освобожденных территориях страны оружии
Азербайджан продолжит наращивать мощь армии и закупку нового вооружения - Алиев
Азербайджан на втором месте по импорту турецкой оборонной и авиапродукции
Характер заболевания штаммом "омикрон" может свидетельствовать о грядущем конце пандемии - эксперт
Глава Минздрава Франции не исключает полумиллиона ежедневных заражений COVID-19
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт