Фондовые индексы США начали год уверенным ростом

Американские фондовые индексы уверенно растут на торгах в понедельник в ходе первой сессии 2022 года.

По итогам 2021 года S&P 500 прибавил 26,9%, Nasdaq Composite - 21,4%, Dow Jones Industrial Average - 18,7%.

Начавшийся год может оказаться менее успешным для американского фондового рынка, отмечают эксперты. Появление вакцин от COVID-19, снятие карантинных ограничений, а также мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) и других мировых ЦБ поддерживали финансовые рынки в прошлом году. В текущем году, однако, ФРС планирует ужесточать денежно-кредитную политику, и это будет оказывать давление на рынки, предупреждают экономисты.

"Этот год, вероятно, будет чуть более турбулентным, - отмечает главный инвестиционный директор FlowBank Эсти Двек. - Ключевые факторы, с которыми мы завершили прошлый год, остаются. Это "омикрон", высокая инфляция и проблемы в цепочках поставок, а также политика ФРС".

"Я не думаю, что подъем фондовых индексов в этом году составит 20% и более, но мы вполне можем увидеть двузначные темпы роста", - говорит Двек.

Акции Tesla Inc. выросли в цене на 8,4% - до $1145,63, в ходе торгов в понедельник. Аналитики Deutsche Bank повысили прогнозную цену акций компании до $1200 с $1000. В минувшем году Tesla увеличила поставки электромобилей на 87% - до 936 тыс. единиц. Результат превзошел как консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 897 тыс., так и собственные ожидания Tesla, планировавшей увеличить поставки на 50%.

Китайские производители электромобилей, акции которых торгуются в Нью-Йорке, - NIO Inc., XPeng Inc. и Li Auto показали сильные результаты в декабре, а также по итогам всего 2021 года. Так, XPeng и Li Auto увеличили поставки электромобилей в прошлом месяце до рекордных значений - 16 тыс. и 14,087 тыс. соответственно. По итогам всего 2021 года поставки XPeng взлетели на 263% по сравнению с 2020 годом, Li - на 177%.

NIO увеличил поставки электромобилей в декабре на 49,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 10,489 тыс. единиц. По итогам четвертого квартала поставки выросли на 44,3% - до 25,034 тыс. автомобилей, что является квартальным рекордом. В 2021 году Nio поставила 91,429 тыс. электромобилей - на 109% больше, чем годом ранее.

ADR NIO Inc. прибавляют в цене 3,8% в ходе торгов в понедельник, ADR Li Auto - 1,5%, XPeng - подешевели на 1,4%.

Котировки акций Ford Motor Co. и General Motors Co. выросли соответственно на 2,5% и 3,6%.

Бумаги Apple Inc. подорожали на 1,6%. Антимонопольный регулятор Индии инициировал расследование в отношении Apple, касающееся практик магазина приложений американской компании. Предварительная проверка показала, что Apple нарушила некоторые антимонопольные законы страны, заявила Комиссия по конкуренции Индии.

В прошлом году регулятор получил жалобу от одной некоммерческой организации, посчитавшей, что взимание Apple 30%-ной комиссии с разработчиков за продажу цифрового контента в их приложениях для устройств компании наносит ущерб производителям ПО и ограничивает конкуренцию. Индийский регулятор будет изучать практики Apple в течение следующих 60 дней.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:45 в понедельник поднялся на 158,02 пункта (0,44%) и составил 36496,32 пункта.

Standard & Poor`s 500 увеличился на 23,71 пункта (0,5%) - до 4789,89 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 142,47 пункта (0,91%) и составил 15787,44 пункта.