Трампа нужно судить за убийство Сулеймани, в противном случае за смерть генерала отомстят - президент Ирана

Экс-президент США Дональд Трамп должен предстать перед судом за убийство американцами 3 января 2020 года иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в понедельник президент Ирана Сейид Ибрахим Раиси в Тегеране на поминальных мероприятиях в честь погибшего военачальника.
"Агрессор, убийца и главный преступник, а именно - бывший президент США, должен быть судим за гнусное преступление - убийство генерала Сулеймани", - приводит слова Раиси агентство "Мехр".
Он заявил в адрес американских властей, что если виновники в убийстве Сулеймани не ответят перед судом за содеянное, мусульмане отомстят за гибель генерала. Также Раиси в числе виновников смерти командира назвал экс-госсекретаря США Майка Помпео.
Иранский президент отметил, что операция США по убийству Сулеймани стала нарушением суверенитета Ирака. Раиси добавил, что перед гибелью Сулеймани был приглашен на встречу с премьер-министром этой страны.
В воскресенье вечером исполнилось два года с момента смерти в результате спецоперации США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани: 3 января 2020 года стало известно о гибели Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.
В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где были размещены американские войска.
Западные СМИ напоминали, что с того момента военные и дипломатические объекты западных стран в Ираке неоднократно подвергались ракетным обстрелам, а на путях следования западных сил закладывали мины. Власти Ирака и стран Запада обвиняли в нападениях проиранские группы, однако за атаки никто не брал на себя ответственность.
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