Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.0229 GBR   2.2925 TRY   0.1329

Цена на нефть

30.12 $/bbl +/- WTI 76.99 +0.43 Brent 79.53 +0.30

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 03.01.2022 19:40

В Ливии нефтедобыча снизится на 200 тыс. б/с в течение недели

Ливийская госкомпания NOC объявила, что с 4 января начнет ремонтные работы на нефтепроводе, соединяющем месторождения Самах и аль Дахра (Samah & Al Dhahra) с крупнейшим нефтеэкспортным портом Эс-Сидр (As Sidr).

Как говорится в сообщении, компания Waha Oil Company, которая управляет этими месторождениями, уже начала снижать производство и с 4 января в течение недели проведет работы по замене "утраченной" трубы, что означает потерю 200 тыс. б/с и убыток свыше $107 млн.

В сообщении подчеркивается, что председатель совета директоров NOC Мустафа Саналла неоднократно подчеркивал, что "инфраструктура в нефтяном секторе оказалась в ситуации, когда она неспособна продолжать свою регулярную деятельность из-за большого количества утечек и разрушений из-за незаконных действий в прошлые годы, а также отсутствия утвержденных бюджетов для сектора".

В другом сообщении NOC говорится об утверждении плана Waha Oil Company по добыче, в частности, в 2022 году компания планирует продолжить восстанавливать добычу из закрытых скважин, что означает дополнительную добычу 19 тыс. б/с.

В конце декабря сообщалось, что Ливия остановила производство на четырех нефтяных месторождениях (El-Sharara, El-Feel, Al-Wafa и Hamada fields) и потеряла более 300 тыс. б/с добычи ввиду "перекрытия прокачки нефти отдельными лицами".

В ноябре Ливия добывала 1,14 млн б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]