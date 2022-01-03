Цены на нефть сократили подъем, Brent подорожала до $78,09 за баррель

Цены на нефть сократили подъем в понедельник, но остаются в плюсе перед очередным заседанием ОПЕК+, на котором будут обсуждаться объемы добычи на февраль.
В понедельник ОПЕК пересмотрела прогноз для нефтяного рынка на первый квартал 2022 года, сообщает агентство Bloomberg. Согласно новому прогнозу, предложение нефти в январе-марте превысит спрос на 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). Предыдущий прогноз предполагал, что превышение предложения над спросом будет на 25% больше.
Изменение прогноза обусловлено, главным образом, ожиданиями более слабых, чем предполагалось ранее, поставок нефти на рынок странами не-ОПЕК. В этих условиях, ОПЕК+, вероятно, продолжит придерживаться ранее согласованного плана наращивания добычи на 400 тыс. б/с, отмечают эксперты.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 составляет $78,09 за баррель, что на $0,31 (0,4%) выше цены на закрытие рынка в пятницу.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,08 (0,11%) - до $75,29 за баррель.
Министры ОПЕК на внеочередном заседании в понедельник выбрали нового генерального секретаря организации - с 1 августа 2022 года сроком на три года избран Хайтам Аль-Гайс (Haitham Al-Qais) из Кувейта, сообщила организация.
Тем временем, Ливия, имеющая крупнейшие в Африке резервы нефти, может сократить добычу еще на 200 тыс. б/с на следующей неделе из-за закрытия ключевого нефтепровода, соединяющего месторождения на востоке страны с экспортным терминалом в порту Эс-Сидер.
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