Техкомитет ОПЕК+ не нашел оснований для пересмотра плана по нефтедобыче

Эксперты технического комитета ОПЕК+ рассмотрели ситуацию и прогнозы на нефтяном рынке и не нашли оснований для изменения плана нефтедобычи странами альянса с февраля текущего года, сообщают источники "Интерфакса".
Официальной рекомендации министерскому комитету не выдано, но пока предполагается, что план по нефтедобыче не будет меняться и с февраля 2022 года ОПЕК+ сможет нарастить производство на 400 тыс. б/с, отмечают собеседники агентства.
В ноябре сделка ОПЕК+ исполнена на 117%, сообщили источники. То есть на рынок поступило на 0,7 млн б/с меньше, чем планировалось, при этом страны ОПЕК исполнили ее на 122%, не-ОПЕК - на 107%.
Согласно отчету, подготовленному к заседанию, по базовому сценарию по итогам 2021 года в мире будет дефицит предложения нефти в объеме 1,5 млн б/с, а в первом квартале 2022 года избыток в объеме 1,4 млн б/с. В то же время базовый сценарий, рассмотренный месяц назад, предполагал профицит в I квартале 2022 года в объеме 3 млн б/с. Во II квартале 2022 года теперь предполагается профицит в объеме 1,8 млн б/с по сравнению с 1,5 млн б/с месяц назад.
По итогам 2022 года, техкомитет видит избыток нефти в объеме 1,4 млн б/с, а месяц назад - 1,7 млн б/с.
В целом на заседании в понедельник технический комитет ОПЕК+ рассмотрел три сценария развития рыночной ситуации в зависимости от оценок спроса на нефть и производства в странах, не входящих в ОПЕК. Все прогнозы предусматривают дополнительное высвобождение в первом полугодии 2022 года 40 млн баррелей нефти из стратегических нефтяных резервов (SPR), а также возвращение 13,3 млн баррелей нефтяных резервов США в III квартале 2022 года. В рамках рассмотренных сценариев страны ОПЕК+ наращивают добычу на 400 тыс. б/с в месяц до окончания ограничений, а производство Ирана, Венесуэлы и Ливии остается на уровне ноября 2021 года.
Во вторник, 4 января, в 16:00 состоится заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), сопредседателями которого являются представители России и Саудовской Аравии. JMMC обычно дает рекомендацию на последующую встречу министров стран ОПЕК+ - она назначена на 17:00 4 января.
В июле 2021 года страны ОПЕК+ приняли решение постепенно наращивать нефтедобычу - на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений, взятых на себя с мая 2020 года в объеме 9,7 млн б/с, но каждый месяц встречаться, чтобы корректировать договоренности в случае необходимости. По состоянию на январь 2022 года ограничения составляют около 4 млн б/с.
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