Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.0229 GBR   2.2925 TRY   0.1329

Цена на нефть

30.12 $/bbl +/- WTI 76.99 +0.43 Brent 79.53 +0.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.01.2022 20:03

Глава Национального собрания Франции ушел на самоизоляцию

Председатель нижней палаты французского парламента - Национального собрания - Ришар Ферран сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию, написала в понедельник газета Le Figaro со ссылкой на официальное сообщение.

"Почувствовав с вечера (воскресенья) легкие симптомы, депутат от (партии) "Вперед, Республика!" из (департамента) Финистер немедленно отправился на самоизоляцию", - цитирует издание парламентское коммюнике о заражении Феррана.

Согласно документу, сделанный утром в понедельник тест показал положительный результат, поэтому Ферран, ранее полностью вакцинировавшийся, "останется на изоляции в соответствии с санитарными директивами".

Глава Национального собрания продолжает выполнять свои функции дистанционно, сообщили в парламентской палате, куда в этот день как раз поступил проект закона о "вакцинных пропусках".

Ранее в понедельник министр здравоохранения Франции Оливье Веран, готовясь защищать этот правительственный проект в парламенте, расценил его как меру сдерживания COVID-19. При этом он допустил, что во Франции ежедневно заражаются коронавирусной инфекцией около полумиллиона человек.

"Диагностируется уже более 200 тыс. случаев. Что, может быть, означает полмиллиона ежедневных заражений на самом деле. Такой уровень еще никогда не достигался", - заявил Веран в понедельник в интервью радио France Inter.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]