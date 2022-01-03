Фондовые рынки Европы растут

Европейские фондовые индексы уверенно растут в ходе первых торгов 2022 года.

Акции остаются привлекательным инструментом для инвесторов, поскольку процентные ставки мировых ЦБ и доходности облигаций по-прежнему находятся на очень низких уровнях, отмечают эксперты.

Тем временем, опасения, связанные с тем, что распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" приведет к существенному ограничению экономической активности, сходят на нет.

На этом фоне дорожают акции компаний, связанных с туристическим сектором, а также автопроизводителей.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 19:40 поднялся на 0,49% и составил 490,21 пункта. Ранее в ходе сессии значение индикатора поднималось до рекордных 491,43 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 1%, германский DAX - 0,9%, испанский IBEX 35 - 0,7%, итальянский FTSE MIB - 1,35%. Рынки Великобритании закрыты в понедельник.

Бумаги Deutsche Lufthansa подорожали в ходе торгов на 7,9%, Air France-KLM - на 5,3%, Aeroports de Paris - на 4%.

Стоимость акций Volvo подскочила на 7,7%, Porsche Automobil - на 5,6%.

Цена бумаг итальянского производителя грузовиков Iveco Group, выделенного из CNH Industrial в самостоятельную компанию, подешевели на 11% в ходе дебютных торгов в понедельник.

Акции швейцарской страховой компании Zurich Insurance Group AG подорожали на 1%. Страховщик сообщил, что его подразделение - Zurich Investments Life SpA - продаст итальянские активы в сфере страхования жизни и пенсионного страхования компании GamaLife, что позволит Zurich Investments высвободить капитал в размере $1,2 млрд.

Бумаги германского оператора доставки еды Delivery Hero SE подорожали на 0,6% на новости о том, что компания купит 39,4% акций в испанском конкуренте Glovo, увеличив, таким образом, свою долю в компании до 83,4%.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали замедление темпов роста активности в производственном секторе еврозоны.

Промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в декабре упал до минимума с февраля - 58 пунктов с 58,4 пункта в ноябре, свидетельствуют окончательные данные рассчитывающей его компании IHS Markit. Окончательное значение совпало с предварительным показателем, и аналитики не ожидали его пересмотра, согласно Trading Economics. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе.