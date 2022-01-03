Заявление пяти стран по ДНЯО помогает покончить с соперничеством великих держав - замглавы МИД КНР

Заявление пяти ядерных держав - КНР, РФ, Британии, США, Франция - о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) будет содействовать замене соперничества великих держав на их сотрудничество, заявил в понедельник заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй.

"Заявление также помогает пяти постоянным членам СБ ООН укрепить взаимное доверие и заменить соперничество великих держав на их скоординированное сотрудничество", - сказал Ма Чжаосюй, передает телеканал CGTN.

Замминистра иностранных дел напомнил, что это первый раз, когда руководство пяти этих стран обнародует подобное заявление. По его словам, данная инициатива демонстрирует политическую волю не допустить ядерную войну и поддержать глобальную стабильность.

Ма Чжаосюй добавил, что Китая сыграл важную роль в достижении этого соглашения.

В свою очередь директор департамента МИД КНР по контролю над вооружениями Фу Цун назвал заявление пяти стран "очень уместным" и "очень своевременным" документом.

Пять ядерных держав ранее в понедельник выступили с заявлением о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия и взаимному ненацеливанию ракет. Заявление лидеров пяти стран опубликовано на сайте Кремля.