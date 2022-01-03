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Регион 03.01.2022 20:40

Раиси совершит визит в Москву

Президент Ирана Сейид Ибрахим Раиси совершит визит в Россию, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на официального представителя МИД ИРИ Саида Хатибзаде.

"Президент Ирана в ближайшие дни посетит Москву с визитом по приглашению президента России Владимира Путина", - приводит агентство слова Хатибзаде.

По его словам, главы государств обсудят экономическое, политическое и культурное сотрудничество между Тегераном и Москвой.

Хатибзаде также сообщил о планах по подписанию "документа о сотрудничестве".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]