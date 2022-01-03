Раиси совершит визит в Москву

Президент Ирана Сейид Ибрахим Раиси совершит визит в Россию, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на официального представителя МИД ИРИ Саида Хатибзаде.

"Президент Ирана в ближайшие дни посетит Москву с визитом по приглашению президента России Владимира Путина", - приводит агентство слова Хатибзаде.

По его словам, главы государств обсудят экономическое, политическое и культурное сотрудничество между Тегераном и Москвой.

Хатибзаде также сообщил о планах по подписанию "документа о сотрудничестве".