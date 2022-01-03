Tesla открыла шоурум в Урумчи

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. открыл шоурум в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Tesla объявила об открытии шоурума в Урумчи, столице Синьцзяна, 31 декабря в официальном аккаунте компании в соцсети Weibo - китайском аналоге Twitter.
"В последний день 2021 года мы встречаемся в Синьцзяне. В 2022 году давайте вместе отправим Синьцзян в электрическое путешествие", - говорится в посте Tesla.
Tesla, имеющая множество поклонников в Китае, быстро развивает бизнес в этой стране. Однако, открывая шоурум в Синьцзяне, компания рискует получить репутационные проблемы, с которыми уже столкнулись другие американские компании, включая Walmart Inc. и Intel Corp., пишет The Wall Street Journal.
Ранее германский автопроизводитель Volkswagen AG подвергся критике со стороны законодателей и западных правозащитников в связи с принятым компанией решением сохранить предприятие в Урумчи. VW пришлось защищать свое решение, компания заявила, что в ее цепочках поставок нет продукции, производимой с применением принудительного труда.
В декабре этого года президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт в США товаров, произведенных в Синьцзяне, поскольку в регионе, как считают власти США, используется принудительный труд. Белый дом также ввел санкции в отношении нескольких компаний и частных лиц, причастных, по его мнению, к кампании по ассимиляции уйгуров и других меньшинств.
После открытия шоурума в Урумчи Tesla представлена в 30 регионах и провинциях КНР, а также в Гонконге и Макао.
МВД Азербайджана обнародовано данные о найденном в 2021 году на освобожденных территориях страны оружии
Азербайджан продолжит наращивать мощь армии и закупку нового вооружения - Алиев
Характер заболевания штаммом "омикрон" может свидетельствовать о грядущем конце пандемии - эксперт
Глава Минздрава Франции не исключает полумиллиона ежедневных заражений COVID-19
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Блинкен и Чавушоглу обсудили нормализацию отношений между Турцией и Арменией
Полиция в Актау берет протестующих в оцепление
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт