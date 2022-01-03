Азербайджан на втором месте по импорту турецкой оборонной и авиапродукции

В 2021 году экспорт оборонной и авиационной промышленности Турции достиг рекордных $3 млрд 224 млн 786 тыс., сообщает агентство "Анадолу".
В 2020 году данный показатель составлял $2 млрд 278 млн 695 тыс.
"В 2021 году многие виды продукции турецкой оборонной и авиационной промышленности были экспортированы впервые, также удалось расширить список стран-импортеров", - отмечает агентство.
Главным импортером продукции оборонной и авиационной промышленности Турции стали США ($1 млрд 127 млн 861 тыс.). На втором месте находится Азербайджан ($202 млн 221 тыс.), на третьем - Катар ($180 млн 547 тыс.), затем следуют ОАЭ ($161 млн 526 тыс.) и Марокко ($159 млн 667 тыс.).
Кроме того, значительно возрос по сравнению с предыдущим годом экспорт указанной продукции в такие страны, как Эфиопия, Бангладеш, Кыргызстан, Руанда, Литва, Конго, Парагвай, Словакия, Кувейт, Буркина-Фасо, Чад и Узбекистан.
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