Полиция в Актау берет протестующих в оцепление

Полиция в Актау (областной центр Мангистауской области на западе Казахстана) начала брать протестующих в кольцо, сообщают очевидцы.

На видео с площади у администрации города видно, как сотрудники полиции берут в окружение протестующих и пытаются их оттеснить.

По словам очевидцев, в настоящее время на площади насчитывается порядка тысячи граждан, которые выражают протесты против повышения цен на сжиженный природный газ, требуют отставки правительства.

В Мангистауской области, в том числе в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр.