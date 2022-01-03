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СНГ 03.01.2022 21:17

Полиция в Актау берет протестующих в оцепление

Полиция в Актау (областной центр Мангистауской области на западе Казахстана) начала брать протестующих в кольцо, сообщают очевидцы.

На видео с площади у администрации города видно, как сотрудники полиции берут в окружение протестующих и пытаются их оттеснить.

По словам очевидцев, в настоящее время на площади насчитывается порядка тысячи граждан, которые выражают протесты против повышения цен на сжиженный природный газ, требуют отставки правительства.

В Мангистауской области, в том числе в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]