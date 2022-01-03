Блинкен и Чавушоглу обсудили нормализацию отношений между Турцией и Арменией

Сотрудничество Вашингтона и Анкары в связи с угрозой роста напряженности между РФ и Украиной стало одной из тем телефонного разговора в понедельник госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, говорится в заявлении Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации в отношении угрозы эскалации (ситуации - ИФ) Россией на Украине", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно документу, стороны также говорили об обстановке в районе полуострова Сомали, о назначении спецпредставителя Турции для нормализации отношений с Арменией, о возможностях углубления отношений Вашингтона и Анкары в двустороннем формате или в рамках НАТО.