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Регион 03.01.2022 23:29

Блинкен и Чавушоглу обсудили нормализацию отношений между Турцией и Арменией

Сотрудничество Вашингтона и Анкары в связи с угрозой роста напряженности между РФ и Украиной стало одной из тем телефонного разговора в понедельник госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, говорится в заявлении Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу обсудили важность продолжения координации в отношении угрозы эскалации (ситуации - ИФ) Россией на Украине", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно документу, стороны также говорили об обстановке в районе полуострова Сомали, о назначении спецпредставителя Турции для нормализации отношений с Арменией, о возможностях углубления отношений Вашингтона и Анкары в двустороннем формате или в рамках НАТО.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]