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Дальнее зарубежье 04.01.2022 10:25

Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили пять йеменских беспилотников

Система противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватила и уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных в направлении королевства, говорится во вторник в заявлении арабской коалиции против хуситов.

Атака хуситов, говорится в сообщении, была предпринята из столицы Йемена Саны. В понедельник коалиция представила видеозаписи уничтожения трех БПЛА на юге Саудовской Аравии.

Коалиция подтвердила, что она принимает все оперативные меры, необходимые для устранения источников угрозы и немедленного реагирования на них.

Боевые действия между коалицией и силами повстанцев за последние месяцы активизировались. Так, накануне авиация коалиции нанесла удары по четырем целям в йеменской столице Сане - по складам с беспилотниками и площадкам для пуска ракет, по версии коалиции. В свою очередь, повстанцы стали чаще наносить удары беспилотниками и ракетами по Саудовской Аравии и продолжают развивать наступление на стратегически важный город Мариб.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, КОАЛИЦИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ, УНИЧТОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]