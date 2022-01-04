Горит установка на Антипинском НПЗ в Тюмени, пострадавших нет

На нефтезаводе в Тюмени произошел пожар, сообщил "Интерфаксу" источник на предприятии.

"На Антипинском НПЗ горит одна из установок глубокой переработки мазута", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подтвердили информацию о пожаре.

"Действительно (пожар на заводе - ИФ), произошел. Какая площадь, силы и средства, пока не могу сказать точно, поскольку там помимо наших подразделений есть своя пожарная охрана, которая реагировала в первую очередь", - сказал собеседник агентства.

Антипинский НПЗ - промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.