Пять человек погибли в Афганистане под снежной лавиной

В провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана пять человек погибли, попав под снежную лавину, сообщила во вторник служба дари Радио Свобода (признано в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) - Radio Azadi.

"Трагедия произошла в понедельник во второй половине дня на территории селения Таджилдар в уезде Рагистан", - говорится в сообщении радио со ссылкой на местный источник.

Официальные власти пока не комментировали произошедшее.