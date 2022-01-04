Пять человек погибли в Афганистане под снежной лавиной

В провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана пять человек погибли, попав под снежную лавину, сообщила во вторник служба дари Радио Свобода (признано в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) - Radio Azadi.
"Трагедия произошла в понедельник во второй половине дня на территории селения Таджилдар в уезде Рагистан", - говорится в сообщении радио со ссылкой на местный источник.
Официальные власти пока не комментировали произошедшее.
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