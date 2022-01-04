Президент Казахстана сообщил о начале работы правительственной комиссии в Актау, где после роста цен на газ не прекращаются митинги

Правительственная комиссия приступила к работе в Актау, где с воскресенья проходят несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"В Актау приступила к работе правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. На постоянной основе работает республиканский оперативный штаб", - написал Токаев в Twitter во вторник.

"Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", - отметил глава государства.

В Мангистауской области, в том числе в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр.

Днем в понедельник правительство Казахстана по поручению главы государства объявило о создании комиссии для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области и пообещало реализовать пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ.