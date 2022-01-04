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Американские медики фиксируют рост темпов распространения COVID-19 в стране

За последние две недели в Соединенных Штатах число выявляемых ежедневно новых случаев заражения COVID-19 утроилось и превышает в настоящее время 400 тыс., сообщает агентство Associated Press (AP)со ссылкой на медицинские власти.

Сложная ситуация наблюдается в Нью-Йорке, где на прошлой неделе зарегистрирован ежедневный средний рост заражений коронавирусом в 37 тыс. против 17 тыс. до праздничных выходных.

По данным авторитетной американской клиники Мэйо, в США в настоящее время до 18% тестов на COVID-19 дают положительный результат, в Нью-Йорке этот показатель достиг 33%.

Всего за время пандемии в США выявлено более 56 млн инфицированных коронавирусом, от вызываемых им заболеваний в стране скончались более 827 тыс. человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]