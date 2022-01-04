Американские медики фиксируют рост темпов распространения COVID-19 в стране

За последние две недели в Соединенных Штатах число выявляемых ежедневно новых случаев заражения COVID-19 утроилось и превышает в настоящее время 400 тыс., сообщает агентство Associated Press (AP)со ссылкой на медицинские власти.
Сложная ситуация наблюдается в Нью-Йорке, где на прошлой неделе зарегистрирован ежедневный средний рост заражений коронавирусом в 37 тыс. против 17 тыс. до праздничных выходных.
По данным авторитетной американской клиники Мэйо, в США в настоящее время до 18% тестов на COVID-19 дают положительный результат, в Нью-Йорке этот показатель достиг 33%.
Всего за время пандемии в США выявлено более 56 млн инфицированных коронавирусом, от вызываемых им заболеваний в стране скончались более 827 тыс. человек.
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