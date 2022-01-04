Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника достигло 292 млн 560 тыс. 622, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 449 тыс. 495 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 56 млн 191 тыс. 523 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 827 тыс. 749.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 960 тыс. 261, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 482 тыс. 17.
На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где коронавирусом заразился 22 млн 309 тыс. 81 человек. Из них умерли 619 тыс. 743.
Портал Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 701,2. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 542 человека, Индии - 344, Бразилии - 2 тыс. 882.
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