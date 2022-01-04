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ТЭК 04.01.2022 10:51

Пожар на одной из установок на Антипинском НПЗ в Тюмени локализован

Пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени локализован, сообщил "Интерфаксу" источник на предприятии.

"Пожар локализован в ректификационной колонне на примерно 100 кв. м", - сказал источник.

Никто не пострадал, угрозы предприятию нет.

Как сообщалось, утром во вторник на Антипинском НПЗ загорелась одна из установок глубокой переработки мазута.

Антипинский НПЗ - промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТЮМЕНЬ, ПОЖАР, ЛОКАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]