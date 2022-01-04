Пожар на одной из установок на Антипинском НПЗ в Тюмени локализован

Пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени локализован, сообщил "Интерфаксу" источник на предприятии.
"Пожар локализован в ректификационной колонне на примерно 100 кв. м", - сказал источник.
Никто не пострадал, угрозы предприятию нет.
Как сообщалось, утром во вторник на Антипинском НПЗ загорелась одна из установок глубокой переработки мазута.
Антипинский НПЗ - промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.
Министры ОПЕК+ рассмотрят план по добыче на февраль, пока сигналы о его сохранении
МВД Азербайджана обнародовано данные о найденном в 2021 году на освобожденных территориях страны оружии
Азербайджан продолжит наращивать мощь армии и закупку нового вооружения - Алиев
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 292,5 млн
Характер заболевания штаммом "омикрон" может свидетельствовать о грядущем конце пандемии - эксперт
Глава Минздрава Франции не исключает полумиллиона ежедневных заражений COVID-19
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Канадский суд обязал Тегеран выплатить $107 млн семьям пассажиров сбитого самолета
Американские медики фиксируют рост темпов распространения COVID-19 в стране
Работники одного из автопарков казахстанского Актау присоединились к митингующим против повышения цен на газ
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт