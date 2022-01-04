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Транспорт и связь 04.01.2022 13:30

Власти Китая приняли новые правила, ужесточающие регулирование технологических компаний

Власти Китая вводят новые правила, регулирующие деятельность технологических компаний, в том числе, использование ими алгоритмов рекомендательных систем.

Операторы цифровых платформ, число пользователей которых превышает 1 млн, должны будут проходить проверку на информационную безопасность, если решат получить зарубежный листинг, в соответствии с обновленными правилами, одобренными Управлением по вопросам киберпространства и еще рядом ведомств.

Как сообщил главный интернет-регулятор КНР, новые правила, регулирующие алгоритмы рекомендательных систем, запрещают "необоснованную дискриминацию" предложений по цене или другим условиям на основе данных о предпочтениях пользователей. Рекомендации на основе пользовательских предпочтений являются ключевым механизмом монетизации для крупнейших китайских компаний сферы электронной коммерции и сервисов коротких видео, отмечает The Wall Street Journal.

Регуляторы объявили о планируемых изменениях еще в середине 2021 года, и это спровоцировало падение котировок акций китайских технологических компаний.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ИНТЕРНЕТ, КОМПАНИИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]