Работники месторождения Каламкас на западе Казахстана оставили работу, чтобы присоединиться к протестующим

Работники нефтяного месторождения Каламкас в Мангистауской области (на западе Казахстана) оставили работу, чтобы присоединиться к протестующим у центральной площади в Актау (областной центр), сообщают очевидцы.

На видео, распространяющемся в сети, видно, как работники в спецодеждах массово идут по дороге пешком. Видео сопровождается надписью, что сотрудники месторождения Каламкас идут пешком в город, чтобы присоединиться к протестующим в Актау.

По данным очевидцев, в настоящее время на центральной площади в Актау продолжается массовый протест против повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Собравшиеся также требуют улучшения благосостояния населения, социальных условий.

Также местные СМИ сообщают о том, что на месторождении Тенгиз началась забастовка среди рабочих.

Агентство "Интерфакс-Казахстан" обратилось за комментариями в компании "КазМунайГаз" и "Тенгизшевройл".

Как сообщалось, в Мангистауской области, в том числе в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр. Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о начале работы в регионе правительственной комиссии, в которую включены сотрудники администрации президента.