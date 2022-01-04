Работники месторождения Каламкас на западе Казахстана оставили работу, чтобы присоединиться к протестующим

Работники нефтяного месторождения Каламкас в Мангистауской области (на западе Казахстана) оставили работу, чтобы присоединиться к протестующим у центральной площади в Актау (областной центр), сообщают очевидцы.
На видео, распространяющемся в сети, видно, как работники в спецодеждах массово идут по дороге пешком. Видео сопровождается надписью, что сотрудники месторождения Каламкас идут пешком в город, чтобы присоединиться к протестующим в Актау.
По данным очевидцев, в настоящее время на центральной площади в Актау продолжается массовый протест против повышения цен на сжиженный нефтяной газ. Собравшиеся также требуют улучшения благосостояния населения, социальных условий.
Также местные СМИ сообщают о том, что на месторождении Тенгиз началась забастовка среди рабочих.
Агентство "Интерфакс-Казахстан" обратилось за комментариями в компании "КазМунайГаз" и "Тенгизшевройл".
Как сообщалось, в Мангистауской области, в том числе в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр. Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о начале работы в регионе правительственной комиссии, в которую включены сотрудники администрации президента.
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