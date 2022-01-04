Пожар на Антипинском НПЗ в Тюмени потушен - МЧС

Пожарные ликвидировали открытое горение на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

"В 12 час. 40 мин. (местного времени - ИФ) пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром во вторник на Антипинском НПЗ загорелась одна из установок глубокой переработки мазута.

Сообщение о загорании фракционной колонны на территории Антипинского НПЗ поступило спецслужбам в 08:42 по бакинскому времени 4 января. В ГУ МЧС по региону уточняли, что погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Пожар был локализован в 09:20 по бакинскому времени.

К работе были привлечены 84 человека и 26 единиц техники.

Антипинский НПЗ - промышленный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). Установленная мощность переработки составляет 7,5 млн тонн нефти в год.