Работники одного из автопарков казахстанского Актау присоединились к митингующим против повышения цен на газ

В Актау водители и кондукторы одного из автопарков отказались во вторник выходить на работу на фоне проходящего в городе несанкционированного митинга против повышения цен на сжиженный газ, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Мы, водители и кондукторы "Каспий автопарка", с сегодняшнего дня, 4 января, не выйдем на работу. Мы вместе с народом, и сейчас присоединимся к митингующим", - заявили работники автопарка.

Данный автопарк обслуживает пять городских маршрутов Актау.

В Мангистауской области Казахстана, в том числе в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр. Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о начале работы в регионе правительственной комиссии, в которую включены сотрудники администрации президента.