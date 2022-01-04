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Регион 04.01.2022 12:44

Работники одного из автопарков казахстанского Актау присоединились к митингующим против повышения цен на газ

В Актау водители и кондукторы одного из автопарков отказались во вторник выходить на работу на фоне проходящего в городе несанкционированного митинга против повышения цен на сжиженный газ, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

"Мы, водители и кондукторы "Каспий автопарка", с сегодняшнего дня, 4 января, не выйдем на работу. Мы вместе с народом, и сейчас присоединимся к митингующим", - заявили работники автопарка.

Данный автопарк обслуживает пять городских маршрутов Актау.

В Мангистауской области Казахстана, в том числе в Актау, с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр. Во вторник президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о начале работы в регионе правительственной комиссии, в которую включены сотрудники администрации президента.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АКТАУ, АВТОПАРК, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]