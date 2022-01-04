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Регион 04.01.2022 13:05

Канадский суд обязал Тегеран выплатить $107 млн семьям пассажиров сбитого самолета

Суд канадской провинции Онтарио постановил взыскать с Ирана 107 млн долларов в качестве компенсации семьям погибших при крушении самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

В частности, судья Высшего суда Онтарио Эдвард Белобаба присудил компенсацию в размере 100 млн долларов наследникам шести из 63 граждан Канады, погибших в результате авиакатастрофы.

Согласно решению судьи, еще 1 млн долларов иранская сторона должна выплатить истцам по причине потери кормильца и 6 млн долларов в качестве моральной компенсации.

Адвокат истцов Марк Арнольд сообщил CBC о готовности стороны защиты сделать все необходимое для взыскания суммы компенсации.

По словам Арнольда, его команда намерена претендовать на иранские активы в Канаде и за рубежом.

Адвокат добавил, что у Ирана есть нефтяные танкеры в других странах.

«Правовая борьба по взысканию компенсации семьям будет продолжена. Она имеет два измерения: мы проводим индивидуальную борьбу, но правительство Канады не делает того, что должно. Я призываю премьер-министра Трюдо поддержать борьбу семей», - сказал он.

Самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта. На борту воздушного судна находились 176 человек, все они погибли. Среди пассажиров авиалайнера были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета. Однако 11 января власти Ирана признали, что самолет был ошибочно сбит иранской системой ПВО, которая приняла украинский Boeing за крылатую ракету.

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Тэги: КАНАДА, ИРАН, УКРАИНА, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]