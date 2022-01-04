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04.01.2022 22:30

Starbucks потребует от работников в США привиться от COVID-19 или делать еженедельные тесты

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, потребует от работников в США сделать прививку от COVID-19 к 9 февраля или еженедельно предоставлять результаты тестов на коронавирус.

При этом сотрудники, которые не вакцинировались, должны проходить тестирование за свой счет в медучреждениях. Домашние тесты компанией приниматься не будут, сообщается в письме Starbucks, адресованном работникам, доступ к которому получило издание Barron`s.

Требования будут затрагивать работников кафе, офисов и производственных объектов компании.

Компания также сообщила сотрудникам в США, которых насчитывается 220 тыс., что они должны сообщить о своем статусе вакцинации к 10 января.

На прошлой неделе главный операционный директор компании Джон Калвер в письме сотрудникам настоятельно рекомендовал вакцинироваться в связи с распространением в США нового штамма COVID-19 "омикрон". Об этом сообщало издание The Wall Street Journal.

"Моя ответственность, так же как и любого другого лидера, заключается в том, чтобы сделать все для создания наиболее безопасных рабочих условий", - заявил Калвер.

Котировки акций Starbucks снизились на 0,2% на дополнительных торгах в Нью-Йорке в понедельник. Всего за 2021 год акции компании выросли примерно на 13%, в то время как индекс S&P 500 прибавил 26,9%.

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Тэги: США, STARBUCKS, РАБОТНИКИ, ВАКЦИНАЦИЯ


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