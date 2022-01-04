В США за сутки выявили рекордный 1 млн зараженных COVID-19

В США за последние сутки выявили рекордно высокое число заразившихся коронавирусом COVID-19 - более 1 млн человек, сообщает во вторник Университет Джонса Хопкинса.
Так, 3 января в США диагностировали коронавирус у 1,06 млн человек. Это самое высокое число выявленных случаев заразившихся COVID-19 за сутки с начала пандемии коронавируса.
Предыдущий рекорд по числу зарегистрированных заболевших за сутки был установлен в США на прошлой неделе, тогда выявили 590 тыс. случаев заражения за сутки.
Всего в США за время пандемии выявили 56,1 млн случаев заражения COVID-19.
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