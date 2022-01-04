Министры комитета ОПЕК+ начали заседание

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) с получасовым опозданием начали заседание, сообщили источники "Интерфакса".

Они рассмотрят доклад технического комитета о ситуации на рынке и прогнозах, чтобы затем вынести рекомендацию для принятия решения об уровнях добычи министрами всех стран ОПЕК+, встреча которых назначена через час после комитета.

Как говорят источники "Интерфакса", пока никто не ждет изменений в принятом в июле 2021 года плане - наращивать нефтедобычу на 400 тыс. б/с в феврале.

В июле прошлого года страны ОПЕК+ договорились наращивать нефтедобычу на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц до истечения ограничений, взятых на себя с мая 2020 года в объеме 9,7 млн б/с, но каждый месяц встречаться, чтобы корректировать договоренности в случае необходимости. По состоянию на январь 2022 года ограничения составляют около 4 млн б/с.

План еще ни разу не менялся, несмотря на просьбы потребителей о большем наращивании добычи и факторы в виде появления новых штаммов COVID-19, которые могли бы привести к снижению спроса.