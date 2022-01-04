Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9265 RUR   0.0229 GBR   2.2925 TRY   0.1329

Цена на нефть

03.01 $/bbl +/- WTI 76.08 +0.87 Brent 78.98 +1.20

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.01.2022 17:04

Казахстанские власти обещают снизить цену на газ на западе страны, как того требуют протестующие

Члены правительственной комиссии Казахстана вышли к митингующим в Актау и озвучили решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой, сообщила пресс-служба правительства во вторник.

"Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области", - говорится в сообщении.

Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади. Стороны договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства, говорится в сообщении.

На западе Казахстана с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр. К митингующим присоединились работники нефтяных месторождений. В ряде городов Казахстана люди выходят на улицы в поддержку митингующих на западе. Помимо требований о снижении цен на газ люди начали выдвигать требования об улучшении благосостояния народа, об отставке правительства и др.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, МИТИНГИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РЕШЕНИЕ


Похожие новости


Митингующие в Актау отказались расходиться и требуют встречи с президентом Казахстана Жители городов Казахстана выходят на акции против взлета цен на сжиженный газ, полиция проводит задержания

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]