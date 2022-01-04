Казахстанские власти обещают снизить цену на газ на западе страны, как того требуют протестующие

Члены правительственной комиссии Казахстана вышли к митингующим в Актау и озвучили решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой, сообщила пресс-служба правительства во вторник.
"Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади Ынтымак в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области", - говорится в сообщении.
Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади. Стороны договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства, говорится в сообщении.
На западе Казахстана с воскресенья не прекращаются несанкционированные митинги против повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр. К митингующим присоединились работники нефтяных месторождений. В ряде городов Казахстана люди выходят на улицы в поддержку митингующих на западе. Помимо требований о снижении цен на газ люди начали выдвигать требования об улучшении благосостояния народа, об отставке правительства и др.
Руководство Минобороны Азербайджана посетило воинскую часть Сил спецназа
Министры ОПЕК+ рассмотрят план по добыче на февраль, пока сигналы о его сохранении
МВД Азербайджана обнародовано данные о найденном в 2021 году на освобожденных территориях страны оружии
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19
Церемонию "Грэмми" могут перенести второй год подряд из-за вспышки COVID-19
В Азербайджане арестован пограничник, застреливший троих сослуживцев из служебного оружия
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Украина введет бустерную дозу вакцины против COVID для людей старше 60
ЕС окажет Молдавии финансовую помощь на 150 млн евро
Германия ослабила ограничения на въезд из Британии и ряда стран Африки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт