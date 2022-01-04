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Дальнее зарубежье 04.01.2022 18:50

Германия ослабила ограничения на въезд из Британии и ряда стран Африки

Германия ослабила ограничения на въезд из Великобритании и восьми стран Африки, которые ввела в конце прошлого года, чтобы сдержать распространение штамма "омикрон", передают во вторник европейские СМИ.

Берлин внес эти страны в список стран, где возможно распространение новых штаммов, и перенес их в список "высоко опасных стран". Прибывающие из стран первого списка в Германию должны провести в самоизоляции 14 дней после прилета даже в том случае, если они вакцинированы. В основном из стран в этом списке авиакомпании перевозят немецких граждан, возвращающихся на родину.

Однако прибывающие из "высоко опасных стран" должны провести в самоизоляции 10 дней, а если они сделают ПЦР-тест на COVID-19, то число дней в карантине может быть сокращено до пяти.

Эту меру изначально ввели 20 декабря. Она была связана с быстрым распространением в Великобритании нового штамма COVID-19 "омикрон", который впервые зафиксировали в странах Африки.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СТРАНЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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