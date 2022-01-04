Германия ослабила ограничения на въезд из Британии и ряда стран Африки

Германия ослабила ограничения на въезд из Великобритании и восьми стран Африки, которые ввела в конце прошлого года, чтобы сдержать распространение штамма "омикрон", передают во вторник европейские СМИ.
Берлин внес эти страны в список стран, где возможно распространение новых штаммов, и перенес их в список "высоко опасных стран". Прибывающие из стран первого списка в Германию должны провести в самоизоляции 14 дней после прилета даже в том случае, если они вакцинированы. В основном из стран в этом списке авиакомпании перевозят немецких граждан, возвращающихся на родину.
Однако прибывающие из "высоко опасных стран" должны провести в самоизоляции 10 дней, а если они сделают ПЦР-тест на COVID-19, то число дней в карантине может быть сокращено до пяти.
Эту меру изначально ввели 20 декабря. Она была связана с быстрым распространением в Великобритании нового штамма COVID-19 "омикрон", который впервые зафиксировали в странах Африки.
Руководство Минобороны Азербайджана посетило воинскую часть Сил спецназа
Министры ОПЕК+ рассмотрят план по добыче на февраль, пока сигналы о его сохранении
МВД Азербайджана обнародовано данные о найденном в 2021 году на освобожденных территориях страны оружии
Новак: неопределенность на нефтерынке из-за "омикрона" остается, но влияния на спрос нет
Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках ОПЕК+ в феврале 2022г увеличится на 7 тыс. б/с, до 668 тыс. б/с - Минэнерго
Цены на нефть остаются в плюсе после заседания ОПЕК+, Brent - $79,62 за баррель
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19
Церемонию "Грэмми" могут перенести второй год подряд из-за вспышки COVID-19
В Азербайджане арестован пограничник, застреливший троих сослуживцев из служебного оружия
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт