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СНГ 04.01.2022 19:50

ЕС окажет Молдавии финансовую помощь на 150 млн евро

Европейская комиссия (ЕК) объявила во вторник об утверждении предложения по очередной макрофинансовой помощи Молдавии в размере до 150 млн евро, в том числе 30 млн в виде субсидий и 120 млн - в качестве среднесрочного займа "на благоприятных финансовых условиях".

"Европейская комиссия остается солидарной с населением Молдавии в эти особенно трудные времена", - заявил в связи с данным решением о финансировании член ЕК по экономике Паоло Джентилони.

При этом он указал на то, что как и обычно, финансовая помощь обусловлена тем, что Молдавия примет меры по "решению некоторых наиболее срочных проблем, препятствующих ее экономическому развитию".

В Брюсселе уточняют, что новая макрофинансовая помощь является продолжением поддержки этой страны, в рамках которой ЕС уже выделил Кишиневу с 2017 года в общей сложности 160 млн евро.

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Тэги: ЕС, МОЛДАВИЯ, ЗАЙМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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