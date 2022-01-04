Министры комитета ОПЕК+ закончили встречу без рекомендации, начинается полноформатная встреча альянса

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) закончили заседание, сообщили источники "Интерфакса". По словам собеседников, министры комитета не дали конкретной рекомендации, но сигналы указывают на то, что решение о наращивании нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале меняться не будет.

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