ОПЕК+ принял решение сохранить план увеличения нефтедобычи на 400 тыс. б/с в феврале

Министры ОПЕК+ приняли решение сохранить план по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале, сообщили источники "Интерфакса". Министры совещались чуть более получаса. Пресс-конференции по итогам заседания не планируется. Следующее заседание министры проведут 2 февраля.

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