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СНГ 04.01.2022 18:12

Президент Казахстана призывает демонстрантов не следовать призывам деструктивных лиц

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих в Казахстане не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности государства.

"Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества", - написал Токаев на своей странице в Twitter во вторник.

"Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице", - отметил он.

Как сообщалось, 5 января президент планирует провести совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОТЕСТУЮЩИЕ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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