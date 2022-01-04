Президент Казахстана призывает демонстрантов не следовать призывам деструктивных лиц

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал протестующих в Казахстане не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности государства.

"Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества", - написал Токаев на своей странице в Twitter во вторник.

"Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице", - отметил он.

Как сообщалось, 5 января президент планирует провести совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.