Цены на нефть остаются в плюсе после заседания ОПЕК+, Brent - $79,62 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник, инвесторы оценивают итоги очередного заседания ОПЕК+.
Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 во вторник составляет $79,62 за баррель, что на $0,64 (0,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,54 (0,71%) относительно итогового значения предыдущей сессии, составив $76,62 за баррель.
Министры ОПЕК+ приняли решение сохранить план по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале, сообщили источники "Интерфакса". Министры совещались чуть более получаса.
Следующее аналогичное заседание пройдет 2 февраля.
Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса на фоне роста количества заражений в мире, однако рынок в целом сохраняет оптимистичный прогноз, пишет Trading Economics.
Руководство Минобороны Азербайджана посетило воинскую часть Сил спецназа
Министры ОПЕК+ рассмотрят план по добыче на февраль, пока сигналы о его сохранении
МВД Азербайджана обнародовано данные о найденном в 2021 году на освобожденных территориях страны оружии
В Азербайджане рост новых случаев COVID-19
Церемонию "Грэмми" могут перенести второй год подряд из-за вспышки COVID-19
В Азербайджане арестован пограничник, застреливший троих сослуживцев из служебного оружия
ИВ Гянджи направит 5 млн манатов на закупку краски для нанесения дорожной разметки
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Украина введет бустерную дозу вакцины против COVID для людей старше 60
ЕС окажет Молдавии финансовую помощь на 150 млн евро
Германия ослабила ограничения на въезд из Британии и ряда стран Африки
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд развития Нахчывана
Акция в поддержку «четвероногих друзей» от Yelo Bank!
NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд “YAŞAT” по случаю Дня солидарности
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт