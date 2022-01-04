Цены на нефть остаются в плюсе после заседания ОПЕК+, Brent - $79,62 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник, инвесторы оценивают итоги очередного заседания ОПЕК+.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 во вторник составляет $79,62 за баррель, что на $0,64 (0,81%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,54 (0,71%) относительно итогового значения предыдущей сессии, составив $76,62 за баррель.

Министры ОПЕК+ приняли решение сохранить план по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале, сообщили источники "Интерфакса". Министры совещались чуть более получаса.

Следующее аналогичное заседание пройдет 2 февраля.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с распространением нового штамма коронавируса на фоне роста количества заражений в мире, однако рынок в целом сохраняет оптимистичный прогноз, пишет Trading Economics.