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Здравоохранение 04.01.2022 18:42

В Азербайджане рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 413 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 618 тыс. 365, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 273 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 человек (накануне - 8). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 398.

От COVID-19 вылечились 602 тыс. 319 человек, в том числе 674 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 648 человек.

За сутки медики провели 6 тыс. 555 тестов на коронавирус против 6 тыс. 337 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 5 млн 889 тыс. 656 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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