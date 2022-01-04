В Азербайджане рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 413 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 618 тыс. 365, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 273 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 15 человек (накануне - 8). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 тыс. 398.
От COVID-19 вылечились 602 тыс. 319 человек, в том числе 674 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 7 тыс. 648 человек.
За сутки медики провели 6 тыс. 555 тестов на коронавирус против 6 тыс. 337 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделан 5 млн 889 тыс. 656 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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