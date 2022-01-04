Король и королева Швеции заразились COVID-19 после трех прививок

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия сдали положительный тест на коронавирус COVID-19, заболевание протекает в легкой форме, сообщают во вторник европейские СМИ со ссылкой на заявление королевского дворца.
"Король и королева, которые полностью вакцинированы тремя инъекциями, переносят заболевание в легкой форме и чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", - говорится в заявлении.
Всего с начала пандемии в стране выявили более 1,3 млн заражённых, скончались более 15,2 тыс. человек. В конце 2021 года в Швеции выявили рекордно высокое число зараженных коронавирусом COVID-19 за сутки - свыше 11,5 тыс. человек.
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