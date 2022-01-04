США готовы способствовать Киеву в стабильности поставок ядерного топлива - Минэнерго Украины

Соединенные Штаты готовы способствовать Украине в обеспечении ее энергобезопасности и стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, заверила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин на встрече с министром энергетики Украины Германом Галущенко.
Согласно сообщению Министерства энергетики Украины на сайте во вторник, в ходе встречи обсуждались вопросы устойчивого прохождения Украиной отопительного сезона в условиях "энергетической агрессии со стороны России".
Стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения надежной и бесперебойной работы АЭС по время ОЗП 2021-2022, в том числе технической поддержки и стабильного пополнения запасов топлива в контексте повышенной нагрузки на НАЭК "Энергоатом".
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