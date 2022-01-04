Совет Россия-НАТО 12 января обсудит европейскую безопасность, ситуацию в районе Украины

Совет Россия-НАТО соберется 12 января, чтобы обсудить, в частности, тему европейской безопасности и обстановку в районе Украины, заявил во вторник вечером генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я созвал на 12 января Совет Россия-НАТО, чтобы обсудить темы, связанные с европейской безопасностью, в особенности - ситуацию в районе Украины", - написал он в твиттере.

"Также обсудим темы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью, снижением рисков. Все мы заинтересованы в реальном диалоге", - добавил генсек.