Токаев обратился к демонстрантам: Власть в Казахстане не падет, но нам нужен не конфликт, а диалог

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к демонстрантам.

"Дорогие соотечественники, вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности", - сказал Токаев в обращении.

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - подчеркнул он.