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Дальнее зарубежье 05.01.2022 14:09

В Израиле выявили за сутки рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19 - свыше 11,9 тыс

Медицинские службы Израиля за вторник диагностировали максимальное большое - с начала пандемии - количество случаев COVID-19 за сутки - 11 978, сообщает в среду издание "Таймс оф Израэл".

Предыдущий рекорд - 11 435 - был зафиксирован 2 сентября во время волны заболеваемости, вызванной вариантом "дельта". В данный момент, поясняет издание, в Израиле, несмотря на ограничения на путешествия и карантины, распространяется крайне заразный вариант "омикрон".

Однако количество смертей не растет столь же быстро, как заболеваемость, что по словам экспертов, является результатом вакцинации.

Теперь, по данным "Таймс оф Израэл", Израиль, по-видимому, является единственной страной, которая предлагает четвертую дозу вакцин лицам от 60 лет и старше, а также жителям с ослабленным иммунитетом. Накануне премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отмечал, что по первоначальным данным исследований, четвертая доза вакцины дает примерно пятикратный рост антител у вакцинированных.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Израиле было диагностировано свыше 1,41 млн заражений, более 8,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 1,35 млн человек выздоровели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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